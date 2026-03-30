Véronique Sanson : ‘J’ai été lâche’ sur Michel Berger

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Par Henri DUMAUD
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20h30 le dimanche

Véronique Sanson

Véronique SansonLaurent Delahousse diffusée dimanche 29 mars 2026 dans 20h30 le dimanche. L’artiste est revenue sur sa rupture avec Michel Berger, son départ pour Stephen Stills et les conséquences personnelles de ces choix.

Au cours de l’entretien, le journaliste a évoqué une anecdote devenue célèbre : un soir où, selon le récit, Sanson aurait prétexté d’aller chercher des allumettes et des cigarettes auprès de Michel Berger puis ne serait jamais revenue. L’artiste a confirmé cette histoire et a exprimé des regrets : « Je m’en veux parce que j’ai été lâche pour ne pas dire à Michel que j’étais tombée amoureuse d’un autre homme », a-t-elle déclaré.

Véronique Sanson a également tenté d’expliquer sa difficulté entre deux attirances opposées, en formulant le souhait rétrospectif d’avoir pu « aimer les deux en même temps » : « Si j’avais pu les aimer tous les deux en même temps… parce que c’était exactement l’opposé. Michel était super sage et moi j’avais besoin du feu. Stephen était le cow-boy donc moi, évidemment, crétine je me suis fait avoir

Évocation de son mariage avec Stephen Stills et réactions émotionnelles

La chanteuse a rappelé son mariage avec Stephen Stills, célébré en 1973, et le fait qu’elle a eu un fils avec lui. Elle a évoqué la dégradation rapide de leur relation : des années marquées par la violence ont abouti à un divorce prononcé en 1980 et à une bataille pour la garde de son enfant.

Au fil de l’émission, des images de son ancien compagnon ont été diffusées. Ces images ont profondément ému Véronique Sanson, qui a versé des larmes en revoyant des moments partagés. Elle a décrit la complicité qui les unissait : « On s’éclatait, on avait le même sens de l’humour, on avait la même écriture, on était jumeaux, j’avais l’impression », a-t-elle confié.

Outre la tendresse et la complicité évoquées, la chanteuse a livré des anecdotes plus légères sur leur quotidien : elle racontait se moquer de Stephen Stills pour sa façon de conduire, illustration d’un lien mêlant proximité et taquinerie.

L’interview de Laurent Delahousse, diffusée dans le format dominical de la chaîne, a offert à Véronique Sanson l’occasion de revenir sans détour sur des épisodes marquants de sa vie sentimentale, entre décisions, regrets et souvenirs intimes.

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