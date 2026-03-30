Obsèques d’Isabelle Mergault : Maya et Iris, ses filles, plus fortes que jamais

Cinéma
Par Rudo BRISOU
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Obsèques d’Isabelle Mergault : Maya et Iris, ses filles, plus fortes que jamais
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Plus de 600 personnes se sont réunies ce week-end au cimetière du Père-Lachaise pour assister aux obsèques d’Isabelle Mergault, décédée des suites d’un cancer. La cérémonie laïque, ouverte au public, a mis en lumière la dimension familiale et humaine de la comédienne : au centre de l’hommage, ses deux filles adoptives, Maya et Iris, ont pris une place prépondérante, la première prononçant un discours très émouvant devant l’assemblée.

Face aux personnes rassemblées, Maya, l’aînée, âgée de presque 18 ans, a pris la parole et rendu un hommage direct et intime. Elle a déclaré : « Aucun mot ne sera assez fort pour dire qui tu étais pour moi », évoquant une mère « bienveillante, drôle et toujours à l’écoute ». Ses paroles ont dessiné le portrait d’une relation basée sur la complicité et la spontanéité, illustrée par un souvenir d’enfance partagé : un repas improvisé dans une voiture, un poulet mangé avec les mains et une écharpe utilisée comme serviette, scène qu’elle a présentée comme emblématique de leur liberté et de leur lien.

Aux côtés de Maya, Iris, 12 ans, était présente et soutenue par sa sœur. Le texte rappelle qu’Isabelle Mergault avait engagé des démarches d’adoption pour Iris avant son décès, démarche qui n’a pas été finalisée mais qui témoigne, selon les proches, de l’attachement profond de la comédienne à l’égard de ses enfants. Adoptée en 2010, Maya avait grandi avec Isabelle dans une maison à Pantin, à l’abri des projecteurs et au cœur d’une vie familiale décrite comme discrète mais investie.

Discours et souvenirs au Père-Lachaise

Au cours de son allocution, Maya a souligné la portée de la perte : « Aujourd’hui, j’ai perdu bien plus qu’une mère. J’ai perdu une personne qui me comprenait », des mots qui ont suscité une forte émotion parmi les participants. Elle a ajouté : « Son amour ne partira jamais. Il est en moi dans mes souvenirs », insistant sur la permanence des repères affectifs malgré le deuil.

La cérémonie, qualifiée de laïque et ouverte au public, a accueilli plus de 600 personnes, selon les informations diffusées. L’ambiance rapportée par les témoins présents mêlait tristesse et souvenir chaleureux, les proches rappelant autant le parcours professionnel d’Isabelle Mergault que son engagement dans son rôle de mère.

Connue pour son humour et sa liberté de ton dans sa carrière artistique, Isabelle Mergault est également restée, aux yeux de sa famille et de ses amis, une figure maternelle profondément investie. Les témoignages prononcés au cours de la cérémonie ont mis en avant cette double dimension, professionnelle et personnelle, rappelant des moments de vie partagés à Pantin et la place centrale qu’elle tenait auprès de ses filles.

La cérémonie s’est tenue au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, le 30 mars 2026.

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