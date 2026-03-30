Alexandra Lamy et François Cluzet posent nus et main dans la main pour un nouveau job offert par Reem Kherici

François Cluzet et Alexandra Lamy donnent la réplique dans Pour le plaisir, la nouvelle comédie de Reem Kherici qui sortira en salles le 6 mai : un film inspiré d’une histoire vraie, centrée sur la création du sextoy Womanizer et la quête d’un couple pour « révolutionner le plaisir féminin ».

À 70 ans, François Cluzet poursuit une carrière cinématographique riche et variée. Présent à l’écran depuis le début des années 1980, il est notamment connu pour des films comme Intouchables, Une rencontre, Les petits mouchoirs, Un moment d’égarement, Ne le dis à personne, Nous finirons ensemble ou Médecin de campagne. L’acteur enchaîne les tournages et occupe l’un des rôles principaux de ce nouveau projet de Reem Kherici.

Le synopsis officiel présente Fanny et Tom, mariés et heureux depuis vingt ans, dont la vie bascule lorsqu’un secret éclate : Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur de formation, décide alors de relever un défi technique et intime en développant « l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin ». La comédie mêle humour et émotion et met en scène le couple d’inventeurs. Sur les visuels de promotion, Alexandra Lamy et François Cluzet apparaissent nus et main dans la main.

Origine réelle de l’invention et adaptation

Le film s’inspire d’un parcours réel : le Womanizer a été mis au point en 2014 par Michael et Brigitte Lenke, un couple allemand. Michael Lenke, ingénieur, a travaillé sur de nombreux prototypes et déposé plusieurs brevets avant d’aboutir à l’appareil commercialisé sous la marque Womanizer.

Dans la presse allemande, Brigitte Lenke a relaté son rôle dans le processus de test des prototypes. Interrogée par Bild en 2017, elle a plaisanté : « Et c’est là que mon calvaire a commencé ». Elle a ajouté que, pendant un an, elle avait dû expérimenter les prototypes développés par son mari.

Reem Kherici a choisi de transposer cet épisode en comédie légère, en conservant la trame d’un couple confronté à un défi intime et technologique. Le film met en scène la dynamique entre inventeur et partenaire, et explore les conséquences de cette quête sur leur relation.

Alexandra Lamy tient le rôle de Fanny aux côtés de François Cluzet dans le rôle de Tom. La promotion du film insiste sur le caractère à la fois drôle et émouvant de l’histoire, en rappelant ses racines dans une aventure entrepreneuriale réelle liée au développement d’un sextoy devenu emblématique.

La date de sortie en salles est fixée au 6 mai.