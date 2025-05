Cisjordanie: une Israélienne enceinte tuée dans une attaque

Une femme israélienne enceinte a été tuée mercredi soir dans une attaque à l’arme à feu en Cisjordanie occupée, selon des sources hospitalières.

La victime, âgée d’une trentaine d’années et mère de trois enfants, a été grièvement blessée alors qu’elle circulait en voiture avec son mari près de la colonie de Bruchin, dans le centre du territoire palestinien occupé. Son mari a été légèrement blessé.

Transportée en urgence à l’hôpital Beilinson, près de Tel-Aviv, la victime est arrivée en état de réanimation. Les médecins n’ont pas pu la sauver. « Malgré les tentatives de réanimation, le décès a été constaté », a indiqué l’établissement dans un communiqué.

Une césarienne d’urgence a permis d’extraire le bébé, immédiatement pris en charge. L’enfant, hospitalisé en soins intensifs à l’hôpital pour enfants Schneider, est dans un état « grave, mais stable » ce jeudi matin.

Par ailleurs, le président israélien Isaac Herzog a condamné « un acte de terreur glaçant et horrible » et exprimé son émotion face à la mort de Tzeela Gez, qui se rendait à l’hôpital pour accoucher. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré avoir ordonné à l’armée de localiser les auteurs de l’attaque et de prendre des mesures contre leur lieu de résidence.

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, la Cisjordanie occupée est le théâtre d’une recrudescence des violences, notamment contre les civils israéliens et palestiniens.