Quentin Griffiths, fondateur d’Asos, serait décédé à 58 ans en Thaïlande

Quentin Griffiths, cofondateur de la plateforme de mode en ligne Asos, est décédé à l’âge de 58 ans à Pattaya, en Thaïlande, après une chute depuis le balcon de son appartement situé au 17e étage, ont rapporté plusieurs médias. Les circonstances de sa mort sont qualifiées de mystérieuses et font l’objet d’une enquête locale.

Les secours ont retrouvé son corps au pied de l’immeuble. Selon la police thaïlandaise, aucun signe de lutte ou de désordre n’a été constaté à l’intérieur de l’appartement, mais les enquêteurs n’excluent pas totalement une piste criminelle et attendent les résultats de l’autopsie.

Une source proche de la famille citée par le Daily Mail a évoqué des « circonstances suspectes », formulation reprise par plusieurs titres. Aucune conclusion n’a été rendue publique et les autorités ont indiqué que l’examen médico-légal pourrait prendre plusieurs mois.

Entre le succès d’Asos et des conflits personnels

Quentin Griffiths avait cofondé Asos en 2000 aux côtés de Nick Robertson et Andrew Regan. La société, initialement spécialisée dans la vente de vêtements et d’accessoires en ligne, est devenue un acteur majeur du marché de la mode, pesant plusieurs milliards de livres sterling et habillant des personnalités publiques, selon les informations relayées par la presse.

Ancien cadre dans la publicité, Griffiths avait occupé le poste de directeur marketing avant de quitter ce rôle en 2005. Il avait ensuite conservé des participations qui lui avaient permis de réaliser d’importants gains financiers, notamment un encaissement de 15 millions de livres en 2010 et d’autres revenus substantiels en 2013, d’après les éléments disponibles.

Sur le plan privé, sa trajectoire avait été marquée par des séparations et des déménagements. Il s’était installé en Thaïlande vers 2007 après un premier divorce. Il avait épousé une ressortissante thaïlandaise avec laquelle il a eu un fils et une fille, avant que le couple ne se sépare. Il était père de trois enfants au total.

Au cours de ces dernières années, Quentin Griffiths était impliqué dans un différend juridique avec son ex-épouse thaïlandaise, accusée par certaines parties d’avoir détourné 500 000 livres sterling d’une entreprise qu’ils géraient ensemble. L’année précédente, il avait été interrogé par la police dans le cadre d’allégations de falsification de documents liées à la vente de terrains et de parts sociales, accusations qu’il a niées ; il avait ensuite été libéré, selon les comptes rendus publiés.

Les autorités locales mènent les procédures d’usage et ont indiqué attendre les conclusions de l’autopsie pour préciser les causes du décès. Les éléments matériels et les témoignages recueillis sur place figurent au dossier d’enquête en cours.