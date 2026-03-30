Vanessa Lawrence : son sort inquiète après la mort de Loana

La mort de Loana a relancé, fin mars 2026, l’attention du public sur la santé mentale des anciens candidats de télé‑réalité ; dans ce climat, le nom de Vanessa Lawrens revient avec insistance après des épisodes publics d’alcoolisme, d’hospitalisation et de comportements inquiétants, suscitant des interrogations sur son état et sur l’encadrement dont bénéficient ces personnalités.

Révélée au grand public par sa participation à Les Anges, Vanessa Lawrens s’est rapidement imposée dans l’univers people grâce à une forte exposition médiatique. Sa trajectoire illustre la célébrité soudaine propre à certains formats de télé‑réalité : visibilité renforcée, offres médiatiques et une image très médiatisée, mais aussi exposition aux pressions et à l’isolement.

Invitée en 2018 sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’ancienne candidate s’était longuement exprimée auprès de Cyril Hanouna sur une période difficile de sa vie. Elle y évoquait notamment le décès de son père et une descente dans l’alcool : « J’aimais bien faire la fête, donc je sortais du lundi au dimanche… Je n’avais pas la chance d’être entourée », avait‑elle déclaré, dénonçant un isolement malgré une vie publique très active.

Antécédents publics et nouvelles alertes

Les éléments publics réunis depuis plusieurs années dressent un tableau d’alertes récurrentes. En 2021, le blogueur connu sous le pseudonyme Aqababe a rapporté qu’elle aurait été hospitalisée en urgence, faisant état d’hallucinations et d’une crise de paranoïa, présentées comme liées à une consommation excessive de substances. Ces informations, relayées par la sphère people, ont été reprises dans divers médias en ligne.

En 2024, une séquence filmée et diffusée sur les réseaux a de nouveau attiré l’attention : Vanessa Lawrens se serait enregistrée au volant de son véhicule dans un état jugé alarmant par plusieurs observateurs, suscitant des critiques sur son comportement et des questions sur la sécurité routière et sa prise en charge personnelle.

Les publications et prises de parole de blogueurs et de médias people ont régulièrement souligné l’absence apparente d’un suivi médical ou psychologique stable. Ces éléments apparaissent dans les contributions publiques sans pour autant constituer des diagnostics médicaux attestés par des professionnels indépendants dans la sphère médiatique.

Ce lundi 30 mars 2026, Aqababe a de nouveau tiré la sonnette d’alarme en appelant, dans un message direct, à une prise de conscience : « Maintenant, il faut penser sincèrement à aider Vanessa Lawrens avant que vous fassiez les hypocrites à dire que vous étiez là, de son vivant ». Ce message a été publié dans un contexte particulièrement sensible alors que la disparition de Loana est encore dans les esprits.

Les faits rapportés — interventions médiatiques, hospitalisation alléguée en 2021, vidéos en 2024 et l’alerte de 2026 — constituent la trame factuelle connue à ce stade et sont à l’origine des inquiétudes relayées par les médias people et certains acteurs de la sphère numérique.