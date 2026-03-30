Stéphane Plaza condamné à douze mois de prison avec sursis pour « violences habituelles » sur l’une de ses ex, s’apprête à être rejugé

Stéphane Plaza sera rejugé en appel à la fin du mois de juin 2026 dans une affaire de violences conjugales qui avait abouti, en première instance, à une condamnation à douze mois de prison avec sursis. La cour d’appel doit reprendre les débats le vendredi 26 juin 2026 à 13h30, avec une reprise prévue le lundi 29 juin à 9h et, si nécessaire, une journée supplémentaire fixée au mercredi 1er juillet.

En février 2025, le tribunal judiciaire avait reconnu l’animateur coupable de violences physiques sur l’une de ses anciennes compagnes, identifiée sous le prénom Jade. Dans le même procès, il avait en revanche été relaxé des accusations de violences psychologiques formulées par une autre plaignante. La peine prononcée — douze mois de prison avec sursis — a marqué un tournant judiciaire et médiatique pour l’ancien visage emblématique de M6.

Au cours du premier procès, plusieurs éléments matériels et témoignages avaient été mis en avant par les parties civiles. Jade avait notamment relaté un épisode au cours duquel Stéphane Plaza lui aurait saisi la main avec violence, provoquant une fracture et plusieurs luxations. L’animateur avait admis cet incident mais l’avait expliqué par sa dyspraxie, trouble de la coordination dont il a fait état pour justifier des gestes maladroits.

Débats, dénégations et calendrier de l’appel

Tout au long de la procédure, Stéphane Plaza a nié les violences qui lui étaient imputées. À la barre, il s’est présenté comme quelqu’un de « peureux » et « lâche », déclarant : « Je ne suis pas violent ». Il a également dénoncé des « mensonges » et de la « calomnie » de la part de ses anciennes compagnes. Ces déclarations n’avaient pas convaincu le tribunal de première instance, certaines parties civiles estimant qu’il cherchait à se positionner en victime.

La publication du jugement et la sentence avaient suscité une forte émotion. Selon des témoins présents lors du verdict, l’animateur s’était agenouillé près de ses avocats, visiblement bouleversé et en larmes. L’affaire a eu des répercussions professionnelles : Stéphane Plaza a évoqué la perte d’opportunités, citant notamment l’annulation d’un projet lié à The Walt Disney Company autour de l’univers Marvel.

La cour d’appel aura pour mission de réexaminer l’ensemble des éléments présentés lors du premier procès : pièces médicales, témoignages et expertises, y compris les éléments relatifs à la dyspraxie invoquée par la défense. Consciente de la densité du dossier et de la longueur des échanges observées en première instance, la juridiction a planifié une organisation d’audience étalée sur plusieurs jours.

L’audience publique débutera le vendredi 26 juin 2026 à 13h30 et reprendra le lundi 29 juin à 9h. Une journée supplémentaire d’audience est programmée le mercredi 1er juillet si les débats nécessitent un prolongement.