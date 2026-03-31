Sophie, la dernière compagne de Loana, riposte en direct dans TBT9

Au lendemain du décès de Loana, les circonstances de sa mort restent floues et c’est la position de sa dernière compagne, identifiée seulement comme Sophie, qui suscite de nombreuses interrogations médiatiques. Sur le plateau, le chroniqueur Gilles Verdez a évoqué des rumeurs selon lesquelles les deux femmes se seraient battues sous l’emprise de stupéfiants et qu’une dispute aurait pu provoquer une chute mortelle. Contactée par les équipes de l’émission, Sophie a enregistré un message vocal dans lequel elle livre sa version des faits et dément plusieurs allégations circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Dans cet enregistrement diffusé par l’émission Tout beaut, tout neuf, Sophie a d’abord nié toute séquestration : « Elle n’était absolument pas séquestrée chez moi. C’était son choix d’avoir éteint son téléphone… », a-t-elle affirmé. Elle réfute l’idée qu’elle ait retenu Loana contre son gré et précise que la chanteuse ou l’ex-star de téléréalité avait choisi de couper les communications avec certaines personnes pour prendre du recul. Sophie assure par ailleurs ne pas détenir le double des clés du logement de Loana, contrairement à ce qu’avancent certains récits.

La compagne, qui reconnaît une relation parfois tumultueuse, se dit frappée par les accusations selon lesquelles elle serait « en cavale » ou recherchée par la police et accusée de meurtre. Elle rapporte recevoir des messages de menaces et s’inquiète pour sa sécurité personnelle : « Je reçois des vocaux de menace de mort », a-t-elle indiqué, en affirmant craindre des réactions extrêmes de partisans ou de personnes prenant pour argent comptant les rumeurs relayées par les médias.

La chronologie rapportée par Sophie et les éléments évoqués sur le plateau

Sophie affirme que sa dernière rencontre avec Loana remonte au 2 mars : selon elle, leur dernière soirée ensemble s’est déroulée « normalement » — un repas, une promenade avec leur chien Titi, puis un film. Le lendemain, raconte Sophie, Loana était partie en laissant la maison ouverte, et elle a d’abord pensé qu’elle était retournée chez sa mère. En rentrant, elle aurait trouvé la porte ouverte et aurait tenté ensuite de la joindre, tombant sur la messagerie.

Face aux versions contradictoires qui circulent, Sophie tient à préciser qu’elle n’a jamais été en colocation avec Loana : « Je n’avais pas le double de ses clés, c’est sa gardienne qui avait le double, tous ses proches le savent… », a-t-elle déclaré dans son message vocal. Elle dit par ailleurs s’être rendue à Nice et avoir sonné chez Loana pour tenter de s’assurer de ses nouvelles après son départ brusque.

Sur le plateau, Gilles Verdez avait exposé des hypothèses rapportées par des sources non précisées, évoquant une possible altercation sous stupéfiants et la thèse d’une chute à l’origine du décès. Sophie, sans contester la nature conflictuelle de leur relation, insiste sur l’état de santé psychique de Loana : selon elle, la défunte souffrait de bipolarité et était « excessive dans tout ». Elle affirme lui avoir recommandé de boire moins, de mieux gérer sa médication et d’être prudente quant à ses relations.