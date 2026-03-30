Sophie Davant lance « Va te faire foutre » à Fatou Guinéa après la répartition d’amulettes dans Les Traîtres

La sixième saison de l’émission Les Traîtres a démarré samedi 28 mars 2026 sur M6 au château de Bournel, et les premières heures de jeu ont été marquées par un affrontement verbal spectaculaire entre Sophie Davant et Fatou Guinéa, qui s’est conclu par une injure proférée en direct par l’animatrice historique.

Présentée par Éric Antoine, cette édition réunit des personnalités comme Sophie Davant, 62 ans, et la comédienne Fatou Guinéa, 30 ans, aux côtés d’autres candidats cités lors de l’épisode : Issa Doumbia, Victoria Abril, Cindy Poumeyrol, Arié Elmaleh et la candidate récemment éliminée Sarah Saldmann. Les tensions entre participantes ont émergé très rapidement, alimentant les premières séquences diffusées par la chaîne.

Le point de rupture est survenu lors de la répartition d’objets de jeu au sein d’une équipe victorieuse : trois amulettes devaient être distribuées entre les membres du groupe, ce qui a donné lieu à une vive altercation publique.

Une répartition d’amulettes qui met le feu aux poudres

À l’issue d’une épreuve collective, Sophie Davant a déclaré renoncer à l’un des trois objets pour témoigner, selon elle, de sa loyauté envers le collectif. La décision a toutefois été court-circuitée par Fatou Guinéa, qui a choisi seule les bénéficiaires : Issa Doumbia, Victoria Abril et Cindy Poumeyrol.

Cette prise d’initiative sans concertation a provoqué la réaction immédiate de Sophie Davant, qui a dénoncé le mode de décision au sein de l’équipe : « On n’a pas le droit de voter, on n’a le droit de rien », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle proposait de laisser son amulette pour « prouver [sa] loyauté ». Elle a ensuite accusé sa coéquipière : « On ne peut même pas voter dans cette équipe, c’est elle qui décide. C’est une dictature.«

Face caméra, l’animatrice a exprimé sa colère et son sentiment d’injustice. Lorsque Fatou Guinéa a cherché à apaiser la situation, Sophie Davant a lancé à son adresse : « Ouais, c’est ça. Je ne te calcule plus toi. Va te faire foutre.«

Les autres candidats ont assisté à la scène, visiblement étonnés. Fatou Guinéa a commenté l’incident avec un mélange de satisfaction stratégique et d’émotion : « Carnage ! Sophie craque ! », a-t-elle dit, avant de reconnaître une blessure personnelle : « Ce n’est pas pour autant que ça ne me fait pas mal au cœur. Je suis traître, qu’est-ce que j’aurais pu faire d’autre ?«

Le conflit entre les deux femmes avait déjà trouvé un prélude lors du petit-déjeuner, quand Fatou Guinéa a affirmé avoir reçu de Sarah Saldmann l’information selon laquelle Sophie Davant serait une « traître » potentielle : « Sophie est traître. Je vais me la faire à la table ronde », aurait rapporté Fatou.

Ces propos ont suscité des rires parmi les participants mais ont mis Sophie Davant en difficulté. Elle a décrit son ressenti en termes d’agression : « Je me fais agresser par Fatou qui est une grande gueule, qui est très drôle mais qui semble avoir des convictions sur moi. Je ne comprends pas d’où ça vient. Franchement, c’est très désagréable et injuste. »

La division au sein du groupe s’est installée : Arié Elmaleh a commencé à nourrir des doutes sur Sophie Davant, lui reprochant un changement d’attitude après la table ronde, tandis que Issa Doumbia a affiché sa conviction qu’elle n’était pas traître.