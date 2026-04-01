Nikola Lozina ouvre une agence immobilière, Saphir Invest, à Fléron

Nikola Lozina, connu pour sa participation aux émissions de télé-réalité et surnommé « The Lord », a officiellement lancé sa nouvelle activité dans l’immobilier en Belgique : Saphir Invest, une agence installée à Fléron, près de Liège. L’ouverture, annoncée sur ses réseaux sociaux, marque un changement de cap professionnel pour l’influenceur qui mise désormais sur le marché de la pierre.

Le projet, selon les éléments publiés, a été préparé « pendant plusieurs mois en coulisses ». Nikola Lozina, qui s’est fait connaître par son rôle de leader dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde, place cette nouvelle entreprise comme une volonté de pérenniser ses acquis et d’affirmer son statut d’entrepreneur sur ses terres natales.

Sur Instagram, l’annonce est accompagnée d’un message enthousiaste : « Après plusieurs mois de boulot en coulisses… on est super fiers de vous annoncer l’ouverture de notre agence immobilière à Fléron ». Les publications visuelles montrent la transformation d’un local vide en un bureau moderne, avec une enseigne à l’effigie de Saphir Invest et des clichés de l’équipe posant devant la devanture.

Saphir Invest à Fléron : les coulisses d’une ouverture inattendue

Les photos publiées illustrent l’aménagement du lieu, situé selon la communication dans une rue commerçante de la commune. Le logo de Saphir Invest est désormais bien visible sur la façade, témoignant de l’aboutissement d’un travail préparatoire. Nikola Lozina apparaît sur ces images aux côtés de deux associés, trois hommes posant ensemble devant l’enseigne, ce qui met en avant la dimension collective de l’agence.

La communication de l’équipe n’est pas uniquement symbolique : une adresse e-mail professionnelle a été diffusée ([email protected]), signe d’une organisation structurée et d’une volonté d’engager des transactions immobilières. Le communiqué en ligne précise que l’agence est déjà opérationnelle et que l’ouverture physique constitue la première phase d’un plan de développement.

Le choix de Fléron est présenté comme stratégique. La commune, proche de Liège, offre selon les informations partagées un marché immobilier jugé stable et permet à Saphir Invest de couvrir un périmètre géographique connu de ses fondateurs, facilitant le démarrage d’activité et la mise en relation avec une clientèle locale.

La mise en place d’un site internet dédié est annoncée dans la foulée : il devrait permettre aux futurs clients de consulter les offres. Nikola Lozina évoque une « belle surprise » à l’occasion du lancement digital et indique que « des dizaines de biens sont déjà disponibles » à la vente ou à l’achat.