Manchester United: les révélations choc de Patrice Evra sur Sir Alex Ferguson

Patrice Evra, ancien vice-capitaine de Manchester United, a insisté sur le fait que l’ex-entraineur du club, Sir Alex Ferguson, était « diabolique » à cause de ses méthodes de gestion à Old Trafford.

Selon Evra, l’Écossais serait en prison actuellement à cause de ses tactiques d’entraînement. Ferguson est largement considéré comme l’un des meilleurs entraineurs de sa génération. Mais l’homme de 83 ans avait une approche forte de ses tactiques d’entraînement au cours de sa carrière de manager.

Il a été entraîneur de Manchester United de 1986 à 2013, remportant treize titres de Premier League: « Si Ferguson entraînait en ce moment, il finirait probablement en prison« , a déclaré l’ex-international tricolore au podcast SDS et relayé par Daily Mail.

« Il est impossible que Ferguson ne soit pas en prison avec ce qu’il ferait (…) Vous savez combien de joueurs j’ai vu pleurer parce qu’il leur donnait un sèche-cheveux, leur lançait des bottes, il était méchant », a ajouté le Français.

Il a notamment évoqué un match amical en Arabie saoudite où Sir Alex Ferguson a cartonné Danny Welbeck : «Rooney lui donne le ballon, mais il manque le penalty. On a perdu le match, mais c’était un amical, genre une rencontre de 45 minutes. Quand on est rentrés aux vestiaires, Ferguson a crié »Welbeck ! » Danny et moi, on était aux toilettes, il était en train de faire pipi, mais Ferguson hurlait. « Pour qui tu te prends, ptain ? ! Tu arrives à peine en équipe première et tu te permets de tirer les penalties ? » J’étais en mode »Coach, ce n’était qu’un amical’’ et il m’a répondu : »Fck the friendly game ! »» Des révélations qui feraient certainement réagir sur la planète foot.