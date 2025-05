CAN U20 2025: « l’Afrique du Sud ne peut pas nous arrêter », le Nigeria lance déjà les demi-finales

Le Nigeria affronte l’Afrique du Sud ce jeudi en demi-finale de la CAN U20 2025. Un adversaire qui n’impressionne pas le gardien de but des Flying Eagles, Ebenezer Harcourt, qui voit déjà les siens qualifier pour la finale.

En course pour une place en finale de la CAN U20 2025, le Nigéria et l’Afrique du Sud s’affronteront ce jeudi au stade du canal de Suez, à Ismaïlia. Il s’agira de la quatrième confrontation entre les deux pays en phase finale de cette compétition.

Six fois vainqueurs du tournoi, les Nigérians partent légèrement favoris face aux Bafana Bafana qui ont éliminé la RDC en quart de finale. Le gardien de but des Flying Eagles, Ebenezer Harcourt s’attend à un match difficile contre les Sud-africains.

Mais le portier du Sporting Lagos assure que les siens feront tout pour remporter la victoire. « (…) l’objectif principal est le trophée. Je suis convaincu que nous le remporterons. Nous allons bien nous préparer pour le match contre l’Afrique du Sud», a-t-il déclaré dans des propos relayés par la presse locale.

« C’est une bonne équipe que nous avons ici, les Sud-Africains sont bons aussi, mais nous faisons de notre mieux pour gagner le match », a ajouté Harcourt.