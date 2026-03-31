Loana : sa dernière compagne prend la parole

Loana, retrouvée morte le 25 mars 2026 à son domicile de Nice, suscite toujours de nombreuses interrogations : selon sa mère, Violette Petrucciani, le corps de l’ancienne candidate de télé‑réalité serait resté sans vie pendant près de douze jours avant d’être découvert, dans un appartement décrit par les enquêteurs comme dégradé et parsemé de médicaments.

Les éléments matériels retrouvés sur place et le passé médical de Loana alimentent les investigations. Atteinte de troubles bipolaires, elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises ces dernières années pour des épisodes liés à des overdoses accidentelles ou à des tentatives de suicide, selon les éléments rapportés par son entourage. La présence d’un nombre important de médicaments à proximité du corps oriente les premières vérifications des services chargés des constatations.

Par ailleurs, les premiers constats font état d’une blessure importante à l’arrière du crâne, découverte lors de l’examen du lieu et du corps. Cette observation ajoute une dimension supplémentaire aux vérifications en cours et conduit les autorités à étudier plusieurs pistes complémentaires.

Les hypothèses examinées et les questions autour de l’entourage

Les magistrats et les enquêteurs examinent principalement trois pistes. La plus avancée, d’après les sources proches du dossier, est celle d’une surdose médicamenteuse, seule ou en association avec d’autres substances. Les investigations cherchent notamment à établir la nature et la quantité des produits présents, ainsi que les circonstances de leur prise — volontaire ou accidentelle — en lien avec les antécédents psychiatriques de la défunte.

La seconde piste porte sur la blessure constatée à l’arrière du crâne. Les enquêteurs tentent de déterminer si cette trace résulte d’une chute survenue avant ou après le décès, ou si elle est le signe d’un autre événement intervenu sur les lieux. Les examens médico‑légaux et les analyses complémentaires doivent apporter des éléments sur la chronologie et la cause de cette lésion.

La troisième hypothèse interroge l’entourage de la victime. Loana vivait depuis quelques mois avec une femme prénommée Sophie, présentée par certains comme sa compagne ou sa « protectrice ». Plusieurs témoignages évoquent des tensions répétées au sein du couple, des disputes et une relation potentiellement marquée par une emprise. Certains récits font également mention d’épisodes de violence, motifs qui figurent désormais parmi les points vérifiés par les enquêteurs.

Les polices judiciaire et scientifique cherchent à établir si Sophie se trouvait au domicile le jour du décès ou dans les jours qui ont précédé l’événement, et si elle peut apporter des éléments de compréhension quant à la blessure au crâne et au contexte des prises médicamenteuses. Dans ce cadre, la personne identifiée comme sa dernière compagne a annoncé qu’elle s’exprimerait publiquement, notamment lors de l’émission TBT9 animée par Cyril Hanouna, une prise de parole relayée et commentée sur les réseaux sociaux.