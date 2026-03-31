Laurent Romejko refuse de participer au retour de « Des chiffres et des lettres »

Laurent Romejko, visage familier des téléspectateurs français depuis plus de trente ans, annonce qu’il ne participera pas à une éventuelle relance de l’émission Des chiffres et des lettres. Animateur historique du jeu sur France 2 de 1992 à 2024, il marque ainsi une rupture nette avec un pan majeur de sa carrière tandis qu’il présente un nouveau projet audiovisuel centré sur le Finistère.

La déclaration de Romejko intervient à la veille de la diffusion sur France 3 du documentaire Finistère : ces Bretons du bout du monde, programmé le 1er avril à 21h10. Dans ses propos relayés par la presse, il confirme sa volonté de tourner la page de l’émission qui l’a rendu populaire et refuse toute participation à un éventuel revival : « ce sera sans moi », a-t-il déclaré.

Au-delà du geste symbolique, l’animateur évoque aussi le rapport humain noué au fil des décennies sur le plateau, et la place que ces liens occupent dans son parcours professionnel. Il cite notamment Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard parmi ceux avec qui il a partagé des années de travail et d’amitié, et dit regretter certains instants de proximité, comme « quelques journées passées par mois avec mes camarades ».

Un nouveau cap avec un documentaire immersif

Le documentaire consacré au Finistère est présenté par Romejko comme une parenthèse profondément humaine et immersive, voulue pour rompre avec les images d’Épinal. Il précise que l’équipe chargée du film a délibérément évité les stéréotypes — coiffes, cidre, crêpes — pour restituer une vision plus nuancée et contemporaine du territoire. L’approche privilégie la rencontre avec des habitants, la restitution de traditions vivantes et l’exploration des contradictions qui traversent cette région.

Interrogé sur cet intérêt pour le Finistère, Romejko a expliqué vouloir comprendre ce qu’il appelle « l’âme finistérienne », en donnant la parole à celles et ceux qui vivent là-bas. Le parti pris éditorial vise à replacer le territoire dans sa réalité sociale et culturelle, plutôt que dans une représentation touristique ou folklorique.

Sur le plan professionnel, la mise au point est nette : après avoir animé Des chiffres et des lettres pendant plus de trente ans, il considère que ce chapitre de sa carrière est clos. Romejko reconnaît toutefois une forme de lucidité rétrospective en estimant que « le livre aurait pu être un peu moins épais et j’aurais pu le refermer avant ça », admettant ainsi que la durée de son implication a pu dépasser ce qu’il envisageait initialement.

La position de l’animateur face aux relances d’émissions cultes est sans ambiguïté et a été relayée sur les réseaux sociaux : un message de TV Magazine cite sa formule catégorique — « Si l’émission revient, ce sera sans moi » — confirmant publiquement son refus de participer à une renaissance du programme.