Jonathan Jenvrin : la polio de sa mère a bouleversé sa vie et inspiré sa carrière de danseur

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Par Henri DUMAUD
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Sebastien Fremont / Starface

Jonathan Jenvrin, professeur de danse connu du public de Star Academy sur TF1, s’est livré dimanche 29 mars 2026 lors d’une interview pour Gossip Room sur Instagram au sujet de l’influence déterminante de sa mère, atteinte de poliomyélite dès l’enfance, et du rôle de cet héritage familial dans son engagement artistique.

Au cours de cet entretien, le danseur a rendu un hommage appuyé à celle qu’il décrit comme « sa lumière » et sa « raison de vivre », rappelant que sa mère a contracté la poliomyélite à l’âge de quatre ans et n’a plus marché depuis. Il a insisté sur la force de caractère dont elle a fait preuve tout au long de sa vie, la qualifiant de battante et expliquant que son exemple l’a poussé à se dépasser.

Jonathan Jenvrin avait déjà évoqué ce récit personnel dans les colonnes du magazine Gala, indiquant que le handicap de sa mère l’avait orienté vers la danse : « comme elle ne pouvait pas utiliser son corps, j’ai voulu faire de la danse », avait-il déclaré, soulignant vouloir ainsi lui rendre hommage.

La polio dans l’histoire familiale et son impact sur le parcours artistique

Lors de son intervention sur Gossip Room, Jonathan Jenvrin a détaillé l’impact concret de la poliomyélite sur la vie quotidienne de sa mère et sur son propre rapport au corps et à la scène. « Ma mère a eu la polio à l’âge de quatre ans », a-t-il rappelé en expliquant qu’elle a vécu en fauteuil roulant lorsqu’elle a rencontré son père et à la naissance de son fils. Il a insisté sur l’absence de plainte de sa mère face aux obstacles et sur la manière dont cette attitude a servi de modèle personnel.

Le danseur a explicitement relié cette histoire familiale à ses choix professionnels et personnels : la danse est apparue comme une réponse et un hommage à la privation de mobilité de sa mère. « Pour moi, c’était la plus belle des manières pour lui rendre hommage », a-t-il dit, ajoutant que cette expérience a orienté « tous les actes » de sa vie et contribué à sa construction comme homme.

Jonath an Jenvrin figure parmi les enseignants de danse médiatisés par l’émission diffusée sur TF1 et ses prises de parole médiatiques, dans Gala puis sur Gossip Room, complètent le portrait médiatique d’un professionnel dont le parcours artistique est intimement lié à un vécu familial marqué par la poliomyélite.

Dans ses déclarations, il a résumé l’empreinte affective laissée par sa mère en ces termes : « Elle a été ma force et mon rock dans ma vie », formulation reprise à la fois dans l’entretien pour la webradio et dans la presse écrite.

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