Jean-Marie Bigard hospitalisé en urgence, annoncé en direct par Cyril Hanouna

Jean‑Marie Bigard a été hospitalisé en urgence mardi 31 mars 2026 après un malaise survenu en début de journée, a annoncé l’équipe de l’émission Tout beau tout neuf diffusée sur W9. L’information a été révélée en direct par le journaliste Gilles Verdez sur le plateau de l’émission animée par Cyril Hanouna, provoquant une vive inquiétude parmi les téléspectateurs.

Selon les premiers éléments transmis à l’antenne, l’humoriste de 71 ans a présenté des symptômes alarmants au réveil, nécessitant l’intervention rapide des secours. Une ambulance l’a conduit vers un établissement hospitalier parisien où il a été pris en charge en urgence.

Sur le plateau, les chroniqueurs ont insisté sur le caractère préliminaire des informations partagées, appelant à la prudence quant aux détails médicaux transmis pour l’instant publiquement.

Déroulé des faits et antécédents médicaux

Les informations diffusées en direct font état d’un malaise brutal : difficultés d’élocution, sensation de grande faiblesse puis une perte de connaissance. Face à cette détérioration rapide, les secours ont été contactés et l’intervention s’est déroulée dans la matinée avant le transfert vers un hôpital parisien.

La compagne de Jean‑Marie Bigard, Lola Marois, a rejoint l’établissement et a transmis un message aux équipes de l’émission, indiquant : « Je sors de l’hôpital, il va bien et il est entouré ». Ces propos ont été relayés à l’antenne pour informer le public de l’état de la prise en charge et rassurer sur le suivi immédiat apporté à l’artiste.

Le contexte médical de Jean‑Marie Bigard a été rappelé sur le plateau. L’humoriste souffre de pathologies chroniques documentées, notamment un diabète insulinodépendant et une polyarthrite rhumatoïde sévère, des affections qui ont déjà eu des conséquences sur sa carrière et son calendrier de spectacles.

En avril 2025, il avait dû annuler une tournée pour des raisons de santé liées au diabète, évoquant à l’époque l’impact de la maladie sur sa vie quotidienne et ses choix de santé. Dans un entretien cité par les médias, il avait déclaré : « Le diabète m’a permis d’arrêter plein de conneries que je faisais, les grosses cuites qui durent deux jours… Je l’aime un peu comme une maladie et son remède à la fois. »

Sur les réseaux sociaux, le compte officiel lié à l’émission W9, TBT9, a partagé l’information sous forme de message publicitaire de l’annonce, confirmant la diffusion de l’alerte durant l’émission diffusée le 31 mars 2026.