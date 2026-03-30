Faustine Bollaert emmène Abbie et Peter rencontrer le casting de Stranger Things

Stranger Things a de nouveau rassemblé ses fidèles ce week-end au parc des expositions de Villepinte : le casting de la série culte est venu à la rencontre des fans et l’animatrice Faustine Bollaert a profité de l’occasion pour emmener ses deux enfants, Abbie et Peter, partageant les moments sur son compte Instagram le dimanche 29 mars 2026.

Sur les clichés publiés, les deux enfants de la présentatrice de Ça commence aujourd’hui portaient des T-shirts aux couleurs de la série et ont été immortalisés aux côtés de plusieurs membres du casting. Abbie a posé avec Noah Schnapp, connu pour son rôle de Will Byers, tandis que Peter apparaît aux côtés de Gaten Matarazzo, qui interprète Dustin Henderson.

La rencontre a également donné lieu à des échanges avec d’autres acteurs phares : Faustine Bollaert a partagé une photo souvenir entourée de David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) et Noah Schnapp, et la famille a croisé Jamie Campbell Bower, l’interprète de Vecna.

Rencontre immersive avec l’univers d’Hawkins

Au-delà des autographes et des photos, l’événement proposait des animations inspirées de l’univers de la série. La famille Bollaert a notamment participé à un moment de mise en scène en faisant du vélo, référence directe aux scènes emblématiques où les jeunes personnages arpentent Hawkins à bicyclette.

Faustine Bollaert a légendé l’une des publications en mentionnant l’émotion ressentie par ses enfants : « Les larmes de joie de ma fille. Du coup, le grand sourire de la maman. Merci People Convention pour ces souvenirs à vie pour nos enfants« , indiquant ainsi sa reconnaissance envers l’organisateur de la manifestation.

La présentatrice est récemment devenue célibataire, la rupture avec l’écrivain Maxime Chattam étant évoquée dans ses publications ; elle a néanmoins partagé ces instants familiaux avec ses abonnés, montrant la spontanéité des rencontres avec le casting.

Si l’après-midi a été consacré aux rencontres et aux photos, Faustine Bollaert a précisé sur Instagram qu’elle devait rapidement reprendre le travail. Dans une publication, elle a écrit : « Cernes de maman épuisée qui doit travailler toute la soirée pour récupérer le temps passé le dimanche à Hawkins« .