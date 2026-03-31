Eric Dane dans Euphoria : les images post-mortem dévoilées

Eric Dane, connu pour son rôle dans Grey’s Anatomy, est décédé le 19 février 2026 à l’âge de 53 ans des suites de la maladie de Charcot (sclérose latérale amyotrophique). À peine un mois après son décès, l’acteur réapparaît à l’écran : des images extraites de la bande-annonce de la saison 3 de Euphoria, dévoilée le 30 mars 2026, le montrent reprenant son rôle de Cal Jacobs.

La bande-annonce inclut des séquences tournées alors qu’Eric Dane était déjà confronté à la progression de la maladie. Ces images, diffusées par la production de la série et visibles dans le premier aperçu public de la nouvelle saison, mettent en scène des échanges intenses entre Cal Jacobs et plusieurs personnages, notamment Jules.

Le diagnostic d’Eric Dane, rendu public en 2025, n’avait pas conduit l’acteur à se retirer du tournage. Selon les informations disponibles, il a choisi de poursuivre son travail, les équipes de production adaptant certaines conditions de tournage pour tenir compte de son état de santé.

Des images chargées d’émotion

Parmi les séquences de la bande-annonce, une scène retient particulièrement l’attention : lors d’un face-à-face avec le personnage de Jules, Cal Jacobs prononce une réplique dont la portée émotionnelle est amplifiée par la connaissance de la situation personnelle de l’interprète. Les plans montrent un visage marqué mais focalisé, et des gestes mesurés qui s’accordent aux contraintes physiques apparentes.

La production a intégré la fragilité croissante de l’acteur au dispositif de tournage. Plusieurs sources indiquent que certaines scènes ont été modifiées pour réduire l’effort physique demandé, et que des dispositifs techniques ont été employés pour permettre des prises cohérentes malgré les limites imposées par la maladie.

Quelques mois avant son décès, Eric Dane avait été aperçu publiquement à plusieurs reprises en fauteuil roulant. Ces apparitions publiques concordent avec les témoignages sur le plateau : la représentation à l’écran coexiste avec une réalité physique perceptible, conférant à certaines scènes une proximité entre fiction et réalité.

Le rôle de Cal Jacobs, personnage complexe et tourmenté, a ainsi bénéficié d’un traitement narratif adapté. Les éléments disponibles indiquent un recentrage du personnage sur des thématiques introspectives, mêlant chute et tentative de rédemption, dans un arc narratif qui tient compte des images tournées pendant la période de maladie de l’acteur.

Des réactions de collaborateurs et de partenaires de tournage, citées dans les comptes rendus médiatiques, font état d’une forte émotion lors des prises et d’un respect pour la décision d’Eric Dane de continuer à travailler après l’annonce de son diagnostic. Les images publiées le 30 mars 2026 sont présentées par certains commentateurs comme les dernières captations professionnelles de l’acteur.