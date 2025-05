Côte d’Ivoire: Cheick Tidjane Thiam réélu président du PDCI-RDA

Cheick Tidjane Thiam a été porté ce mercredi à la présidence du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), à l’issue du 9ᵉ congrès extraordinaire tenu à Abidjan.

L’ancien directeur général du Crédit Suisse a obtenu 5 190 voix sur 5 202 suffrages valablement exprimés, soit 99,77 %, dans un scrutin marqué par une forte mobilisation des militants (92,69 % de participation).

Cette élection intervient dans un contexte tendu. Le 11 mai 2025, M. Thiam avait annoncé sa démission pour éviter une mise sous tutelle administrative du parti par la justice, dans le cadre d’une procédure en cours. Dans un message aux militants, il avait dénoncé un « harcèlement judiciaire orchestré » visant à l’écarter de la scène politique.

Malgré ces tensions, l’ancien ministre du Plan a rappelé son action à la tête du PDCI : « moderniser et redynamiser notre parti, et raviver l’enthousiasme de nos concitoyens ». Présent au siège du parti la veille du scrutin, le vice-président Akossi Bendjo a affirmé que, dès l’élection de Thiam, le PDCI travaillerait à faire de lui son candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Il a salué la vision de Thiam pour une Côte d’Ivoire « réconciliée, souveraine, et tournée vers le progrès ».