France: Macron annonce l’instauration d’un système de prélèvement social unique

Lors de l’entretien accordé à TF1 le 13 mai, Emmanuel Macron a manifesté son intention d’instaurer un prélèvement social unique avant l’achèvement de son mandat.

Une réforme audacieuse qui a pour but de rendre le système de prélèvement social en France plus simple, dans un environnement où les intervenants économiques et sociaux critiquent souvent la complexité administrative et les charges sociales.

L’idée du prélèvement social unique est de rassembler divers prélèvements sociaux actuellement perçus sur les revenus des citoyens. Actuellement, les citoyens français sont confrontés à un réseau complexe de taxes et de cotisations destinées à financer la protection sociale, ce qui engendre une confusion et une complexité notables.

En regroupant ces divers prélèvements au sein d’une seule entité, l’objectif du gouvernement est de simplifier la gestion fiscale tout en renforçant la transparence des dispositifs de prélèvement. D’après le président de la République, cette réforme aura une incidence directe sur la diminution des coûts administratifs pour les contribuables et les entreprises.

Lors de sa présence sur TF1, le chef de l’État a souligné l’importance de cette réforme visant à simplifier les procédures administratives et à offrir une meilleure clarté.

« Mon souhait est que nous instaurions le prélèvement social unique avant la fin de ce quinquennat », a affirmé Emmanuel Macron. Cette affirmation indique un désir de rendre le régime fiscal plus clair et accessible.