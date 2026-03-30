Adriana Karembeu menace Issa Doumbia dans Les Traîtres : « Je te tue avec mes seins »

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Par Henri DUMAUD
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"Je te tue avec mes seins", Adriana Karembeu menaçante dans Les Traîtres avec Issa Doumbia
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Le 23 mars 2026, lors du lancement de la nouvelle saison des Traîtres diffusée sur M6, une séquence a provoqué l’étonnement : la mannequin Adriana Karembeu a adressé à l’humoriste Issa Doumbia une menace formulée de façon décalée — « Je te tue avec mes seins » — pendant qu’une équipe décidait qui éliminer.

La scène s’est déroulée à bord d’une voiture, alors que les candidats, en équipe, débattaient du nom à désigner pour l’élimination. Selon la séquence diffusée dans le premier épisode, le choix semblait a priori arrêté en faveur de Sophie Davant, mais Issa Doumbia a exprimé un avis contraire en citant Donovan comme cible potentielle. Le désaccord a immédiatement entraîné une réaction vive de Adriana Karembeu, qui a prononcé la phrase qui a retenu l’attention des téléspectateurs : « Je te tue avec mes seins ».

Le dialogue qui a suivi a été retranscrit à l’antenne. Interrogé, Issa Doumbia a d’abord réagi, incrédule, en demandant « Avec quoi ? ». La participante a précisé, en visant son physique : « Avec mes seins (…) parce qu’ils sont gros ». Face caméra, l’humoriste a ensuite commenté de façon théâtrale : « Mais quelle mort incroyable. Tuez‑moi ! ». Adriana Karembeu a complété son intervention en affirmant : « J’ai un pouvoir dans mes seins, c’est mon atout. Non, je ne donne que du plaisir avec mes seins », propos intégralement entendus dans l’extrait diffusé.

Issa Doumbia menacé par Adriana Karembeu

La séquence a été insérée dans le premier épisode de la saison, diffusé par M6, qui met en scène des délibérations d’équipe et des choix d’élimination au cours desquels les échanges peuvent devenir vifs ou décalés. Le passage entre Adriana Karembeu et Issa Doumbia a été présenté comme un moment mêlant humour et tension, plusieurs répliques ayant été montrées en intégralité lors du montage de l’émission.

Le casting annoncé pour cette nouvelle édition rassemble des personnalités issues de milieux variés, listées au générique du lancement : André Boucher (Passe‑Partout), Nicole Ferroni, Emmanuel Petit, Isabelle Morini‑Bosc, Victoria Abril, Arié Elmaleh, Sophie Davant, Adriana Karembeu et Issa Doumbia, parmi d’autres noms mentionnés au cours de la présentation de la saison.

La diffusion du premier épisode le 23 mars 2026 sur M6 comprenait cet échange verbal et les réactions filmées des participants, telles que restituées dans le montage présenté aux téléspectateurs.

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