Naps condamné à 7 ans de prison avec mandat de dépôt

Naps, l’auteur des tubes Best Life et La Kiffance, a été condamné jeudi 19 février à sept ans de prison avec mandat de dépôt pour viol commis dans la nuit de septembre 2021, a indiqué la Cour criminelle de Paris. Les faits concernent une jeune femme de 21 ans qui affirme avoir été pénétrée alors qu’elle dormait après une soirée dans un établissement du 8e arrondissement ; la Cour a retenu l’absence de consentement et a entendu la victime déclarer à plusieurs reprises qu’« elle dormait » et que « la douleur de la pénétration l’avait réveillée ». L’artiste, qui a fêté ses 40 ans le 15 février, a toujours nié les faits ; la Cour a en outre demandé son inscription au Fijais (Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes).

Les faits reprochés à Naps remontent à septembre 2021, soit deux mois après son sacre aux NRJ Music Awards où il avait été élu « Révélation francophone de l’année ». Lors d’une soirée, l’artiste et ses proches ont convié un groupe de jeunes femmes à leur table, selon les éléments exposés à l’audience. Alcool et consommation de protoxyde d’azote ont été mentionnés. Épuisés, Naps et trois jeunes femmes auraient fini par dormir dans un même lit, dans une chambre d’hôtel du 8e arrondissement. L’une d’elles a porté plainte, affirmant avoir été violée pendant son sommeil.

Au procès, la victime a relaté s’être réveillée en ressentant une douleur liée à une pénétration et a maintenu son absence de consentement. Dans ses motivations, la Cour criminelle a retenu ces déclarations et a fait valoir l’absence de consentement comme élément central de la condamnation. Avant la proclamation du verdict, la chambre s’est retirée pour délibérer pendant environ quatre heures.

Mandat de dépôt, inscription au Fijais et voies de recours

À la barre, Naps a nié les accusations. Il a déclaré en des termes rapportés par la Cour : « Je n’ai jamais eu l’intention de violer qui que ce soit. Je veux laisser la justice faire son travail. Vous avez mon avenir entre vos mains. » Malgré cette défense, la juridiction l’a condamné à sept ans d’emprisonnement et a ordonné son incarcération immédiate par mandat de dépôt.

Le mandat de dépôt est un ordre d’incarcération prononcé par une juridiction à l’issue d’un jugement condamnatoire pour crime, entraînant l’exécution immédiate de la peine, sauf décision contraire d’une juridiction d’appel. Parallèlement à la peine d’emprisonnement, la Cour a demandé l’inscription de Naps au Fijais, le fichier national recensant les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, mesure qui accompagne des décisions judiciaires dans ce type d’affaires.

Sur le plan procédural, la décision de première instance ouvre un délai d’appel : la personne condamnée dispose de dix jours pour faire appel de la décision de la Cour criminelle.