France: un tableau de la fille de Brigitte Macron prétendument acheté par l’Elysée suscite la colère

L’Elysée aurait acquis un tableau réalisé par la fille de Brigitte Macron. Si la rumeur a suscité beaucoup de commentaires sur le réseau social X, c’est à cause du montant attribué à l’œuvre par l’auteur de la publication: 570.000 euros.

Une dépense inutile en ces temps de disette budgétaire ? Bien pire: un détournement de fonds publics. En effet, Laurence Graffensttaden, l’artiste autrice de l’œuvre, ne serait nulle autre que Laurence Auzière, la fille de Brigitte Macron.

D’après une rumeur grandissante sur X, l’Élysée se retrouverait impliqué dans un conflit d’intérêts au détriment du contribuable.

Mais dans la réalité, Ce n’est pas le cas selon une publication de « 20 minutes ». Avec uniquement deux publications sur X, la « nouvelle » a attiré plus d’un million de vues (645 000 ici, 361 000 là), sans prendre en compte des dizaines d’autres publications sur l’ancien Twitter, ainsi que sur Facebook ou TikTok.

D’après ces informations, l’Elysée aurait fait l’acquisition d’une peinture pour la modeste somme de 570 000 euros. Et évidemment, la colère gronde en commentaires : « ça reflète bien l’ambiance malsaine de cette caste malfaisante », « Macron doit être destitué, il s’autorise tout avec une dette de 3.400 milliards », « un genre d’abus de bien social, proprement scandaleux », « c’est un pur scandale d’État, que font les députés que nous avons élus ? », rapporte 20 minutes.

Un Fake News ?

A la suite de l’avalanche de commentaires, le compte ayant publié l’information l’a supprimé et remplacé par un démenti. En effet, le compte X à l’origine de la rumeur a émis une rectification partielle: en définitive, le tableau serait évalué entre 8.000 et 10.000 euros et on ne pourrait pas vraiment « déterminer qui est l’acheteur: le compte de l’Élysée ou le compte bancaire du couple Macron … ».

Saint Paul Auction met en vente des œuvres de Laurence Graffensttaden (pseudonyme du couple formé par la fille de Brigitte Macron) dont le prix varie entre 1.500 et 5.000 euros l’unité. Le nom qui intéresse n’est pas sur cette liste, eapporte « 20 minutes » qui précise que leurs confrères de M6 ont découvert le marchand d’art responsable de sa vente… pour 8.500 euros. Un montant considérable, assurément, mais loin du demi-million évoqué sur X.

Le tableau a-t-il été acheté par l’Élysée ?

Les journalistes du Parisien ont directement interrogé l’Élysée, qui a apporté un démenti. Est-ce alors un achat privé du couple présidentiel ? Ce n’est même pas le cas, car d’après un galeriste interviewé par M6, l’œuvre est… toujours à vendre. Donc, beaucoup de tapage pour pas grand-chose.