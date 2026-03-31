Mohamed Bouhafsi pressenti pour devenir président de l’OM

L’Olympique de Marseille est engagé dans une période de bouleversements institutionnels après l’annonce du départ de Pablo Longoria de la présidence et alors que Medhi Benatia apparaît lui aussi sur le départ à l’été prochain : le propriétaire Frank McCourt se retrouve confronté à la nécessité de nommer un successeur capable de rassembler supporters, joueurs et partenaires et de porter un projet sportif ambitieux. Ce lundi 30 mars 2026, le journaliste Daniel Riolo a fait état d’un nom inattendu qui « circule le plus » pour la présidence de l’OM : Mohamed Bouhafsi.

Journaliste connu et animateur de l’émission C à vous sur France 5, Mohamed Bouhafsi est également présenté comme dirigeant d’une branche du groupe audiovisuel Mediawan et comme une personnalité publiquement attachée à la ville de Marseille. Le relais de Daniel Riolo sur RMC a mis en lumière un profil atypique et suscite des réactions dans les cercles marseillais et médiatiques.

Selon les informations rapportées par Daniel Riolo, Bouhafsi bénéficierait d’un réseau étendu dans le football, connaîtrait personnellement Frank McCourt, entretiendrait des liens avec Medhi Benatia et serait proche d’Habib Beye. À 33 ans, il cumulerait une notoriété publique et une expérience managériale au sein de Mediawan où il superviserait « plus d’une centaine de collaborateurs », des éléments avancés comme des atouts pour occuper la présidence de l’OM.

Un profil mis en avant par Daniel Riolo et les objections soulevées

Daniel Riolo souligne la polyvalence du candidat mis en avant et l’adéquation de son profil avec les attentes marseillaises : attachement à la ville, connaissance des dynamiques sociales et réseau dans le football. Le chroniqueur affirme que, sur les questions sportives, politiques et sociétales liées à Marseille, Bouhafsi « colle parfaitement », selon ses mots rapportés.

La principale réserve opposée à ce nom tient à l’absence d’expérience dans la direction d’un club professionnel. Ce point est identifié comme un critère que Frank McCourt aurait lui-même mis en avant dans sa recherche d’un successeur. Pour tempérer cette objection, Daniel Riolo évoque des précédents historiques : Michel Denisot au Paris Saint-Germain, Jean‑Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais, Charles Biétry ou encore Nasser Al‑Khelaïfi, cités comme dirigeants entrés dans le football professionnel sans parcours direct au sein d’un club et ayant marqué leurs institutions.

Le dossier note par ailleurs que Mohamed Bouhafsi ne serait pas totalement novice en gestion, du fait de ses responsabilités chez Mediawan, mais il reste indiqué que la question de savoir si Frank McCourt considérera ce parcours comme suffisant demeure ouverte. Toujours selon Daniel Riolo, le principal intéressé serait attiré par le poste et aurait inscrit la présidence de l’OM parmi « les objectifs de sa vie ». Le texte rappelle enfin qu’un ancien journaliste, Pape Diouf, a déjà dirigé le club de 2005 à 2009 et avait été apprécié pour son travail à l’OM.