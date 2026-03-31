Ambroise Michel : sa love story et son emménagement à Marseille avec une star de Plus belle la vie

Ambroise Michel fête ses 44 ans ce 31 mars 2026. Révélé au grand public par son rôle de Rudy Torres dans le feuilleton quotidien Plus belle la vie, le comédien reste associé à une période charnière de la série et à une histoire d’amour qui a marqué les téléspectateurs : sa relation avec Dounia Coesens, rencontrée sur les plateaux et devenue rapidement un sujet d’intérêt pour les fans.

Au milieu des années 2000, Plus belle la vie s’est imposé comme un véritable phénomène télévisuel en France, offrant une large visibilité à ses acteurs. Dans ce contexte, la rencontre professionnelle entre Ambroise Michel et Dounia Coesens — respectivement Rudy et Johanna Marci à l’écran — a très vite alimenté la curiosité du public, tant pour leur alchimie sur les scènes que pour leur relation en dehors des studios.

La relation, qualifiée de discrète mais sincère, s’est installée progressivement hors caméra. Dans une interview donnée en 2009, Dounia Coesens a souligné le rôle d’Ambroise Michel comme soutien à un moment où elle était arrivée seule à Marseille et cherchait ses marques, décrivant l’importance de cette présence pour surmonter la solitude et les doutes liés à une vie loin des repères familiaux et amicaux.

Une romance née sous les projecteurs

La proximité imposée par le rythme du tournage quotidien a favorisé une vie partagée entre plateaux et moments privés. Les deux comédiens ont choisi de s’installer ensemble à Marseille, dans un appartement qu’ils partageaient avec un autre acteur de la série. Cette colocation — à la fois artistique et affective — a été présentée comme un cadre de vie ordinaire, loin des artifices médiatiques, où se mêlaient répétitions, échanges professionnels et moments de convivialité.

Marseille, cité-phare du tournage, est ainsi devenue le décor de leur quotidien : un lieu où se construisait une relation à la fois simple et visible pour les admirateurs de la série. Pour beaucoup de spectateurs, leur installation commune symbolisait une authenticité rare dans le milieu du spectacle, renforçant l’idée que la fiction et la vie privée pouvaient se rejoindre naturellement.

La relation n’a cependant pas résisté au temps. Après quelques mois, Ambroise Michel et Dounia Coesens ont décidé de se séparer. La rupture, rapportée comme sans scandale, s’est déroulée dans un climat de respect et de maturité entre les deux protagonistes.

Sur le plan professionnel, chacun a poursuivi sa trajectoire. Dounia Coesens est restée une figure importante de Plus belle la vie tout en développant sa vie personnelle hors des projecteurs. Ambroise Michel a quant à lui diversifié ses activités, participant notamment à la série Cut avant de s’orienter vers des travaux de réalisation.

Malgré la fin de leur relation amoureuse, les deux anciens partenaires ont conservé une relation marquée par la complicité et le soutien mutuel, témoignant de l’empreinte durable laissée par cette période partagée dans le cadre professionnel et personnel.