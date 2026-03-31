Dyson : son nouveau robot IA arrive avec un cadeau incroyable

Dyson présente le Spot+Scrub Ai, un robot aspirateur doté d’une caméra HD et d’une intelligence artificielle capable d’identifier plus de 190 types de taches, objets et saletés domestiques. Conçu pour combiner aspiration, lavage et autodétartrage, l’appareil associe un faisceau lumineux vert pour révéler la poussière invisible à un système de nettoyage automatisé et une station d’accueil cyclonique qui stocke les débris et traite l’eau de lavage.

La caméra HD, associée à des algorithmes d’analyse embarqués, permet au robot de reconnaître des éléments variés sur les sols et d’ajuster son comportement en conséquence. Le faisceau vert, développé pour préserver les yeux sensibles, sert à éclairer les particules fines et à guider l’appareil vers les zones à traiter. Dyson indique une capacité d’identification supérieure à 190 catégories d’objets et de salissures, fonctionnalité exploitée localement sans recours obligatoire au cloud.

Sur le plan mécanique, le Spot+Scrub Ai combine une aspiration déclarée à 18 000 Pa et un rouleau lavant auto-nettoyant. L’appareil applique en continu de l’eau chaude pendant le lavage pour limiter l’apparition de traces et faciliter l’élimination des taches persistantes. Une brosse extensible est prévue pour longer les rebords et traiter les zones difficiles d’accès.

Fonctions de navigation, personnalisation et station d’accueil

Pour la navigation, le robot utilise la technologie LiDAR afin de cartographier précisément les pièces, éviter les obstacles et respecter des zones interdites paramétrables. Selon Dyson, il adapte automatiquement ses réglages en fonction des surfaces : augmentation de la puissance sur tapis, passage au lavage à l’eau chaude sur sols durs. L’appareil est également capable d’éviter les tapis lors des cycles de lavage et de détecter des liquides à contourner.

L’application MyDyson permet de personnaliser chaque séance : définition de zones ciblées, réglage de l’intensité et de la fréquence, choix du niveau d’eau et de la puissance d’aspiration. Le robot s’intègre par ailleurs aux assistants vocaux (Alexa, Siri, Google Home) pour déclencher ou programmer des nettoyages à distance.

La station d’accueil cyclonique joue un rôle central dans l’autonomie d’usage : elle collecte et stocke la saleté jusqu’à 100 jours, vide automatiquement le bac à débris et, selon la fiche technique, stérilise l’eau grâce à des ions d’argent. Dyson précise que le vidage s’effectue sans perte d’aspiration, et que la conception vise un entretien réduit pour l’utilisateur.

Le fabricant met en avant des sécurités et des réglages destinés aux foyers avec enfants ou animaux : lumière douce, analyse en temps réel des situations et traitement des données localement pour réduire les échanges cloud. À l’occasion du lancement sur le site Dyson.fr, l’achat du Spot+Scrub Ai est assorti d’une offre incluant l’aspirateur à main Car+Boat, annoncé avec une valeur commerciale de 279 €.

Les prix mentionnés pour ce produit sont indiqués à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Certains liens relatifs au produit peuvent être des liens d’affiliation et utiliser des traceurs permettant au média de percevoir une commission en cas d’achat sur le site partenaire.